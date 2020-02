Die Deutschen aus dem vom neuen Coronavirus schwer betroffenen Gebiet um Wuhan in China sind auf dem Heimflug. An Bord der Bundeswehrmaschine sind 90 Bundesbürger und rund 40 weitere Personen - nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn hat niemand von ihnen Krankheitssymptome. Angesichts der Inkubationszeit kommen alle Passagiere zunächst für 14 Tage in Quarantäne.

Wie Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bestätigte, verzögert sich die Landung in Frankfurt am Main. Grund ist die Absage eines zunächst zugesagten Zwischenstopps in Moskau. Ein Kommandeur der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums erklärte, Russland habe zwar den Überflug genehmigt, eine Landung sei aber mit Verweis auf mangelnde Kapazitäten am Boden verweigert worden. Die Crew wechselte daraufhin in Helsinki, außerdem wurde das Flugzeug dort aufgetankt.

Bisher 259 Tote

In Deutschland gibt es bislang sieben bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Virus; ein weiterer Mann wurde in Spanien positiv getestet. In China stieg die Zahl der Infizierten auf knapp 11.800. 259 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit gestorben. Die USA und Australien erließen inzwischen ein vorläufiges Einreiseverbot für Reisende aus China. Ausgenommen sind nur Staatsbürger und ihre Angehörigen.