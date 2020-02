Der Rückflug war wegen eines erzwungenen Abstechers nach Finnland länger als geplant: Die Bundesbürger und Angehörige aus der chinesischen Stadt Wuhan sind in Deutschland abgekommen. Die insgesamt 130 Personen landeten in einer Bundeswehr-Maschine in Frankfurt am Main.

Auf dem Weg dorthin war ein zunächst zugesagter Zwischenstopp in Moskau von den dortigen Behörden dann doch untersagt worden. Das Flugzeug flog daraufhin nach Helsinki, wo es aufgetankt und die Crew ausgetauscht wurde. Die Absage Russlands sorgte für diplomatische Verstimmungen. Moskau hatte Kapazitätsengpässe als Grund angegeben. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer deutete an, dass man sich mit dieser Erklärung nicht zufriedengeben werde.



Von den Menschen an Bord des Flugzeugs weist nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn niemand Krankheitssymptome auf. Wegen der Inkubationszeit kommen dennoch alle zunächst für 14 Tage in Quarantäne. Ort ist eine Bundeswehr-Kaserne im pfälzischen Germersheim.