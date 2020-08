Nach der Einführung einer Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Frankreich lehnen die deutschen Gewerkschaften und Arbeitgeber eine solche Maßnahme hierzulande ab.

Ein Sprecher des Deutschen Gewerkschaftsbundes sagte der Nachrichtenagentur Reuters, zunächst müssten die Unternehmen mit technischen und organisatorischen Mitteln dafür sorgen, dass ein Corona-Ansteckungsrisiko für die Beschäftigten ausgeschlossen werde. Erst wenn diese Maßnahmen nicht ausreichten, solle eine Maskenpflicht zum Tragen kommen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände erklärte, generelle Vorschriften halte man für wenig zielführend. Am besten liege die Verantwortung jeweils bei den Betrieben und ihren Beschäftigten.



Die französische Regierung hatte die Maskenpflicht für Beschäftigte gestern beschlossen. Sie gilt von September an in allen Gemeinschaftsräumen; Einzelbüros sind ausgenommen.

