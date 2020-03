In Ägypten ist erstmals ein deutscher Staatsbürger an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Wie das Gesundheitsministerium in Kairo mitteilte, handelt es sich um einen 60 Jahre alten Touristen, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist ist. In Hurghada am Roten Meer sei er nach ersten Krankheitssymptomen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden und auf einer Intensivstation behandelt worden. Wo er sich angesteckt hat, ist bisher unklar. - Es handelt sich um den ersten Corona-Todesfall auf dem afrikanischen Kontinent.



In Deutschland selbst gab es bisher keinen Todesfall durch das Coronavirus. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts stieg die Zahl der Ansteckungen inzwischen auf mehr als 900.



Bundesgesundheitsminister Spahn empfiehlt wegen der Verbreitung der Lungenkrankheit, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte im ARD-Fernsehen, man werde den Vorschlag umsetzen.