Bei einem Sonderflug von deutschen Wirtschaftvertretern nach China ist bei einem der 180 Passagiere das Coronavirus nachgewiesen worden.

Eine Untersuchung nach Ankunft in der nordchinesischen Stadt Tianjin sei bei einem Ingenieur positiv ausgefallen, teilten die örtlichen Behörden mit. Nach Angaben der städtischen Gesundheitskommission zeigt der Mann keinerlei Symptome. Trotzdem wurde er zur medizinischen Beobachtung in eine Quarantäneeinrichtung gebracht.



Beim Abflug in Frankfurt am Main war der 34-Jährige noch negativ getestet worden, teilte die deutsche Handelskammer in China mit. Die Handelskammer hatte den Flug in Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden organisiert, um die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Ländern wieder voranzubringen. Mit dem Flug wurden in China beschäftigte Manager, Techniker und Experten deutscher Unternehmen sowie deren Familienangehörige wieder in das Land gebracht.