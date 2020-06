Deutschland wird seine finanzielle Unterstützung für die Weltgesundheitsorganisation in der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf mehr als 500 Millionen Euro aufstocken.

Das teilte Gesundheitsminister Spahn auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit WHO-Generaldirektor Tedros in Genf mit. Das sei die bislang höchste Summe in einem Jahr. Auch werde man mit den USA über die weitere Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation sprechen. Der französische Gesundheitsminister Veran sicherte der WHO ebenfalls die Unterstützung seines Landes zu.



WHO-Regionaldirektor Kluge sieht die Pandemie unterdessen auch in Europa wieder auf dem Vormarsch. 30 Länder auf dem Kontinent hätten im Laufe der vergangenen beiden Wochen wieder steigende Fallzahlen vermeldet, sagte Kluge in Kopenhagen. Länder wie Deutschland, Spanien und Polen hätten jedoch schnell auf gefährliche Ausbrüche reagiert und diese durch gezielte Eingriffe kontrolliert. Das seien sehr gute Nachrichten.