Bundesaußenminister Maas hat das geplante Zurückfahren der Kontrollen an einigen deutschen Grenzen als "ersten Schritt" bezeichnet. Im ARD-Fernsehen sagte Maas, es gebe weiterhin in vielen Ländern Quarantänebestimmungen, selbst wenn Grenzen geöffnet würden. Man werde nun mit anderen europäischen Ländern darüber beraten, unter welchen Bedingungen diese Maßnahmen ausgesetzt werden könnten.

Die Bundesregierung hatte angekündigt, die corona-bedingten Grenzkontrollen zwischen Deutschland und einigen Nachbarstaaten zurückzufahren. Wie Bundesinnenminister Seehofer nach einer Kabinettssitzung mitteilte, soll ab Samstag an den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. Zudem sollen wieder alle Grenzübergänge genutzt werden können. Die Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg würden komplett beendet. Dies sei auch für die Grenze zu Dänemark geplant; hier gebe es aber noch Abstimmungsbedarf mit der Regierung in Kopenhagen, betonte der CSU-Politiker.



Weiter gilt aber: Nach Deutschland einreisen darf nur, wer einen triftigen Grund dafür geltend macht. Die Lockerungen der Grenzkontrollen bedeuten daher noch keine uneingeschränkte Reisefreiheit. Laut Seehofer sollen nun aber Paare aus zwei Nationen die Möglichkeit erhalten, zueinander zu reisen. Auch über Ausnahmen für Schülergruppen werde nachgedacht.



Bislang gilt eine 14-tägige Quarantäne für jeden, der nach Deutschland einreist. Die Bundesregierung empfiehlt den Bundesländern, die bestehenden Quarantäne-Vorschriften für Einreisende aus Ländern der Europäischen Union aufzuheben. Die EU-Kommission plädiert dafür, die eingeschränkte Reisefreiheit in Europa schrittweise wiederherzustellen. Maas stellte in Aussicht, die derzeit weltweit geltende Reisewarnung schrittweise aufzuheben - zunächst für Europa.

