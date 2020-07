Die Urlaubsplanung ist in diesem Jahr schwierig, viele beliebte internationale Ziele womöglich wegen der Coronakrise unerreichbar. Für Ferien innerhalb Deutschlands gibt es inzwischen aber wieder viele Möglichkeiten.

In allen Bundesländern kann man wieder in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen übernachten. Eine Sonderregelung gilt für Menschen aus einem Kreis mit hohem Infektionsgeschehen: Sie dürfen nur dann in einem Hotel untergebracht werden, wenn ihnen ein ärztliches Zeugnis bestätigt, dass sie nicht angesteckt sind. Darauf haben sich Bund und Länder nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischunternehmen Tönnies verständigt.

Strenge Hygienevorschriften

Oftmals ist der Wellness-Bereich von Hotels von der Öffnung ausgenommen. In Bayern hat es darüber sogar Streit vor Gericht gegeben. Auf das Frühstücksbuffet muss man zudem meist verzichten, stattdessen wird das Essen von Kellnern an den Tisch gebracht. Nur Nordrhein-Westfalen und Hessen erlauben die Selbstbedienung. Aber nicht alles, was erlaubt ist, wird auch überall umgesetzt. Es empfiehlt sich daher, vor der Reise beim betreffenden Hotel Auskünfte einzuholen.



Selbstredend muss man sich überall an Hygienevorschriften halten - die wiederum von Bundesland zu Bundesland variieren können.



Restaurants sind ebenfalls in allen 16 Bundesländern geöffnet, meistens auch Kneipen. Unterschiede gibt es zuweilen bei den Öffnungszeiten. Bars, also Betriebe, die vor allem auf das Ausschenken an der Theke ausgerichtet sind, müssen in Bayern und Hamburg noch geschlossen bleiben.



Organisierte Urlaubsreisen mit dem Reisebus sind überall erlaubt. Freizeitparks und Freibäder dürfen öffnen.

Was geht wo?

Links zu Tourismus-Informationen aus den einzelnen Bundesländern haben wir hier für Sie zusammengestellt:



(Stand 13.07.)

