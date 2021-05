Wer einen Impfpass fälscht oder ein solches Dokument benutzt, macht sich künftig strafbar.

Das vom Bundestag beschlossene Gesetz sieht für die wissentlich falsche Dokumentation einer Impfung bis zu zwei Jahren Haft vor, für die Nutzung eines entsprechenden Ausweises bis zu ein Jahr Haft. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, er verurteile die Verwendung gefälschter Dokumente scharf. Am Ende betrüge man sich selbst, weil man sich einen Impfschutz vorgaukele, den man nicht habe.



In Offenburg wurde ein Zahnarzt wegen Ausstellung falscher Atteste im Zusammenhang mit der Maskenpflicht zu mehr als 21.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der entsprechende Strafbefehl sei rechtskräftig, hieß es. Es ging um mehr als 232 Bescheinigungen, die suggerierten, dass deren Besitzer oder Besitzerin aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit sei. In den Strafbefehl gegen den Zahnarzt floss auch die Beleidigung eines städtischen Mitarbeiters bei einer Protestkundgebung gegen die Corona-Maßnahmen ein.

