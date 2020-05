In Großbritannien sind inzwischen mehr Menschen an einer Coronavirus-Infektion gestorben als in jedem anderen europäischen Land.

Bis Ende April gab es laut der Statistikbehörde mehr als 32.300 Todesfälle, bei denen Covid-19 entweder bestätigt oder vermutet wurde. Das sind mehr als in Italien. Weltweit verzeichnen nur die USA mehr Todesfälle durch das Virus.



In der vergangenen Woche hatte Premierminister Johnson erklärt, der Höhepunkt der Pandemie sei überwunden. Die Reproduktionsrate liegt demnach unter eins, auch die Zahl der Patienten in Krankenhäusern geht zurück. Johnson steht wegen seines Umgangs mit der Pandemie in der Kritik. Die Opposition wirft ihm vor, zu spät Maßnahmen gegen die Ausbreitung unternommen zu haben.