Eine Tracing-App soll bei der Nachverfolgung und Durchbrechung von Infektionsketten helfen, doch auf dem Markt ist sie in Deutschland immer noch nicht. Die Diskussion über ein wichtiges Detail hat den Termin verzögert.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Tracing-App:

Was ist der aktuelle Stand?

Die App soll rechtzeitig zur geplanten Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa Mitte Juni fertig sein. Regierungssprecher Seibert sagte, der Termin entspreche "in etwa dem derzeitigen Plan". Mit der Entwicklung der App betraut sind die Unternehmen Deutsche Telekom und SAP. In der Beschlussvorlage bei der Bund-Länder-Konferenz Anfang Mai wurde noch kein konkreter Termin zur Einführung genannt. Die Bundesregierung wollte die App zunächst Mitte April veröffentlichen.

Worüber gibt es Streit?

Zur Verzögerung führte vor allem die Diskussion über die Art und Weise der Speicherung - zentral oder dezentral. Beim dezentralen Modell, dass nun entgegen vorheriger Planungen offenbar favorisiert wird, werden die Daten auf den Handys der Menschen gespeichert und auch nur dort ausgewertet. Dadurch bleibt es jedem selbst überlassen, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Wie funktioniert das grundsätzlich?

Die Corona-Warn-Apps sollen mit Hilfe von Bluetooth-Signalen erfassen, welche Smartphone-Nutzer einander nahegekommen sind - und diese warnen, wenn sich später herausstellt, dass sie sich neben einer mit dem Coronavirus infizierten Person aufhielten.

Um welche Daten geht es?

Die europäischen und deutschen Datenschutzregeln würden strikt eingehalten, hieß es nach der Bund-Länder-Konferenz. Lediglich epidemiologisch relevante Kontakte der letzten drei Wochen würden anonymisiert ausschließlich auf dem Handy des Benutzers ohne die Erfassung des Bewegungsprofils gespeichert. Dabei geht es um eine Nachverfolgung ("Tracing"), nicht um Echtzeit-Daten ("Tracking").

Wird die App Pflicht?

Das ist nicht geplant. In der Bund-Länder-Konferenz war von einer "doppelten Freiwilligkeit" die Rede. Das bezieht sich auf die generelle Nutzung der App und auf die weitergehende Datenweitergabe an das Robert-Koch-Institut. Gebe ein Bürger die Daten nicht frei, habe dies keinen negativen Einfluss auf die grundsätzlichen Nutzungsmöglichkeiten der App.

Wie lange soll die App genutzt werden?

Der Einsatz der App muss nach Angaben des EU-Kommissars für Justiz und Verbraucherschutz, Didier Reynders, zeitlich beschränkt sein. Die App dürfte nur während der Gesundheitskrise verwendet werden, sagte Reynders im Europaparlament in Brüssel. Die Anwendungen müssten komplett deaktiviert werden, wenn die Pandemie vorbei sei. Dass sich die Nutzer dann lediglich abmeldeten, sei nicht ausreichend, betonte Reynders.

Wer nutzt die App im Ausland bereits?

Einige Länder setzen zumindest grundsätzlich auf Smartphonetechnik. Südkoreas Behörden greifen auf private Mobilfunk- und Kreditkartendaten der Menschen zu. In China gibt es bereits Überwachungsapps, die den Bürgern in einem Ampelsystem bis zu zwei Wochen Quarantäne anordnen. In Russland gibt es eine App, der man im Quarantänefall mit Selfies antworten muss - als Beleg dafür, dass man zu Hause bleibt. In Israel nutzen viele Menschen eine freiwillige App, vom Inlandsgeheimdienst durchgeführte Zwangsmaßnahmen wurden juristisch gestoppt. In Österreich nutzen viele Menschen eine App des Roten Kreuzes.

Gibt es gemeinsame internationale Ansätze?

Die EU müsse sich bei der App um einen gemeinsamen Ansatz bemühen, sagte Reynders zudem. Derzeit arbeiten allerdings mehrere Mitgliedstaaten an individuellen Lösungen. Wichtig sei, dass alle Apps der einzelnen Länder aufeinander abgestimmt funktionierten, so Reynders.

Warum das Ganze?

Mit der App könnte die Nachverfolgung von Ansteckungen und Infektionsketten automatisiert und damit viel schneller und genauer ablaufen. Derzeit machen Gesundheitsämter diese Arbeit. Die Handys könnten außerdem Warnungen aussprechen, wenn man sich neben einer infizierten Personen aufgehalten hat. Die App kann die Eindämmung der Pandemie nur unterstützen. Die grundlegenden Schutzmaßnahmen bleiben vor allem Abstand halten und Händewaschen.

