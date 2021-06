Ab heute sollen die ersten digitalen Corona-Impfpässe in Deutschland erhältlich sein.

Die Anwendung namens "CovPass" werde Schritt für Schritt ausgerollt und in den App-Stores verfügbar sein, teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin mit. Der digitale Nachweis könne zudem in der Corona-Warn-App des Bundes angezeigt werden. Das würde das Vorzeigen des gelben Impfausweises etwa bei Restaurantbesuchen oder Kulturveranstaltungen ersetzen. Den digitalen Nachweis kann man sich direkt nach der Impfung erstellen lassen. Ab den nächsten Tagen ist auch eine nachträgliche Ausstellung in Arztpraxen, Impfzentren oder Apotheken möglich. Wer dort nach vollständiger Impfung sein Impfheft vorlegt, erhält einen QR-Code, den man per Handy in die Apps einscannen kann. Die Seite "mein-apothekenmanager.de" bietet eine Übersicht, welche Apotheken den QR-Code ausstellen. Man kann sich den Code auch per Post zuschicken lassen. Zukünftig soll die Cov-Pass-App ebenso Nachweise über die Genesung von einer Corona-Infektion oder über negativen Corona-Test anzeigen.



Ab Juli soll der Digital-Pass dann auch für das grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können. Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich kürzlich auf Details eines europaweiten Zertifikats geeinigt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.