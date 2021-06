Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hat das vorläufige Scheitern des Corona-Impfstoffs von Curevac bedauert. Er sprach im ARD-Fernsehen von einer "Tragödie". Curevac habe das "noble" Anliegen gehabt, ein preiswerter und sehr wirksamer Impfstoff zu sein.

Er wäre damit gerade für ärmere Länder prädestiniert gewesen. Lauterbach gab sich zuversichtlich, dass trotz des Curevac-Ausfalls bis spätestens Mitte September alle Erwachsenen, die dies wollten, geimpft würden.



Das Bundesforschungsministerium verteidigte indes seine Förderung von Curevac. Die Entwicklung neuer Impfstoffe sei immer risikobehaftet und teuer, sagte ein Sprecher. Der FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann hatte die Regierungsbeteiligung an Curevac im Deutschlandfunk als großen Fehler bezeichnet. Auch der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr, kritisierte, der Staat sei ohne Not eingestiegen.



Der Curevac-Impfstoff erreicht nach vorläufigen Daten nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent. Vorstandschef Haas kündigte an, im Falle eines Scheiterns des Impfstoffes würden Produktionskapazitäten an die Konkurrenz freigegeben. Noch sei man aber zuversichtlich, eine Zulassung zu erhalten.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.