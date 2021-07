In Deutschland wird über eine weitere Lockerung der Corona-Beschränkungen diskutiert. Der saarländische Ministerpräsident Hans (CDU) verwies darauf, dass eine Impfung auch bei neueren Varianten vor schweren Verläufen schütze.

Hans sagte in der "Welt am Sonntag", sobald alle ein Impfangebot bekommen hätten, müssten die Corona-Maßnahmen schrittweise zurückgenommen werden. Ähnlich argumentierten CSU-Generalsekretär Blume und der Chef der Hamburger CDU, Ploß. Außenminister Maas (SPD) hatte gefordert, alle Corona-Einschränkungen aufzuheben, sobald alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben. Damit sei im Laufe des August zu rechnen.

Bouffier und Schäuble vorsichtiger

Vorsichtiger äußerte sich Hessens Ministerpräsident Bouffier (CDU), ebenfalls in der "Welt am Sonntag". Er empfahl, zunächst abzuwarten, welche Auswirkungen die Delta-Variante und die Reiserückkehrer haben. Bis dahin könne etwa weiterhin eine Maskenpflicht gelten. Bundestagspräsident Schäuble rief die Menschen auf, weiter achtsam zu sein. Er sehe mit Sorge, was im Fußballstadion von Wembley oder in manchen Urlaubsorten los sei, sagte Schäuble der "Bild am Sonntag". Wer keine Vorsichtsmaßnahmen einhalte, setze alle der Gefahr einer vierten Welle aus.



Die Zahl der Neuinfektionen ist seit gestern erneut leicht gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 745 positive Testergebnisse und 6 weitere Todesfälle binnen 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 6,2. Angesichts der zunehmenden Zahl Geimpfter ist allerdings umstritten, wie aussagekräftig die Ansteckungszahlen noch sind.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.