Der Bund will die Kontaktbeschränkungen wegen der anhaltend hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter verschärfen.

Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf der Beschlussvorlage für die morgige Video-Konferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder soll der Aufenthalt in der Öffentlichkeit künftig nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestattet sein. Auf private Feiern solle zunächst bis zum Weihnachtsfest ganz verzichtet werden.



Außerdem soll in allen Schulen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorgeschrieben werden. Die Gruppengrößen in Klassenräumen sollen gegenüber dem Regelbetrieb halbiert werden.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.