In Deutschland sind drei weitere Fälle der neuartigen Lungenkrankheit aufgetreten.

Wie das bayerische Landesgesundheitsministerium mitteilte, infizierten sich in dem Bundesland drei weitere Menschen mit dem Coronavirus. Es handele sich um Arbeitskollegen des heute früh bekanntgewordenen ersten deutschen Infizierten. Er hatte sich vermutlich während einer Schulung bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die später nach China zurückreiste. Alle vier Deutsche befinden sich in der Isolierstation einer Münchner Klinik. - Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern verständigten sich heute wegen der Infektionsgefahr über strengere Informationspflichten für den Flugverkehr. Das Auswärtige Amt verschärfte seine Hinweise für China. Für die Provinz Hubei gilt ab sofort eine Reisewarnung.



Morgen sollen wegen der Epidemie 250 französische Staatsangehörige aus China ausgeflogen werden. In Frankreich gibt es Medienberichten zufolge inzwischen einen vierten bestätigten Coronavirus-Fall.



An der Lungenkrankheit sind in China bislang mehr als 100 Menschen gestorben; dort sind derzeit mehrere tausend Infektionsfälle bekannt.