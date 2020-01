In Deutschland sind drei weitere Fälle der neuartigen Lungenkrankheit aufgetreten.

Wie das bayerische Landesgesundheitsministerium mitteilte, infizierten sich in dem Bundesland drei weitere Menschen mit dem Coronavirus. Es handelt sich um Arbeitskollegen des gestern bekanntgewordenen ersten deutschen Infizierten. Er hatte sich vermutlich während einer Schulung bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die später in ihr Heimatland zurückreiste. Alle vier Deutsche befinden sich in der Isolierstation einer Münchner Klinik. Das Unternehmen, für das sie arbeiten - ein Automobilzulieferer - schloss bis kommenden Sonntag seinen Stammsitz im oberbayerischen Gauting.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich gestern wegen der Infektionsgefahr auf strengere Informationspflichten für den Flugverkehr verständigt. Das Auswärtige Amt verschärfte seine Hinweise für China. Für die Provinz Hubei gilt ab sofort eine Reisewarnung.