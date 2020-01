In Deutschland sind drei weitere Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt worden.

Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um Arbeitskollegen des gestern bekanntgewordenen ersten Infizierten. Dieser hatte sich vermutlich während einer Schulung bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die später in ihr Heimatland zurückreiste. Alle vier befinden sich in der Isolierstation einer Münchner Klinik. Das Unternehmen, für das sie arbeiten - ein Automobilzulieferer - schloss bis kommenden Sonntag seinen Stammsitz im oberbayerischen Gauting.



In der zentralchinesischen Provinz Hubei stieg die Zahl der Todesfälle durch die Erkrankung nach offiziellen Angaben inzwischen auf 131.