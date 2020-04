In Deutschland haben sich die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Dreyer und Kretschmann, kritisch zu möglichen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen geäußert.

Für sie stehe der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle, sagte die SPD-Politikerin Dreyer der "Süddeutschen Zeitung". Denkbare Lockerungen könnten nur mit einer großen Hygiene-Offensive einhergehen. Der Grünen-Politiker Kretschmann warnte vor der Gefahr, mit einer zu schnellen Aufhebung der Auflagen eine zweite Welle der Pandemie zu riskieren. Ein weiterer Shutdown wäre nur schwer zu verkraften, sagte der Ministerpräsident. Bundeskanzlerin Merkel will am Mittwoch nach Ostern mit den Regierungschefs der Ländern das weitere Vorgehen abstimmen.