Das neue Coronavirus hat Europa erreicht und auch drei Menschen in Frankreich infiziert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Paris wurden die Personen in Kliniken isoliert. Es sind die ersten bestätigten Fälle in Europa.

Auch aus Australien wird eine erste Erkrankung gemeldet. In China, wo die neuartige Krankheit ihren Ursprung hat, stieg die Zahl der Infektionen auf 41. Dort haben sich bislang 800 Menschen angesteckt. In 13 chinesischen Städten wurde der öffentliche Verkehr ausgesetzt, so dass ihre mehr als 41 Millionen Einwohner de facto unter Quarantäne stehen.



Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen hält das Risiko des Corona-Virus in Deutschland für überschaubar. Das Gesundheitswesen sei gut aufgestellt, sagte ein Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Das Auswärtige Amt in Berlin riet dazu, nicht notwendige Reisen in die betroffenen Gebiete Chinas zu verschieben. Zugleich hieß es, das Risiko in Wuhan - dem Schwerpunkt der Infektionen - werde als moderat eingeschätzt.