In Österreich wird angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag zum dritten Mal ein Lockdown verhängt.

Die Menschen dürfen ihre Häuser dann nur aus triftigen Gründen verlassen, wie Bundeskanzler Kurz in Wien mitteilte. Dazu gehören etwa die Arbeit, Einkäufe oder Arztbesuche. Ab dem 18. Januar sollen der Handel, Kultur, Gastronomie wieder öffnen. Allerdings nur für Menschen, die einen negativen Test vorweisen können.



In den Tagen vor der Öffnung wolle man der gesamten Bevölkerung kostenfreie Coronatests anbieten, sagte Kurz. Wer sich nicht testen lasse, müsse bis mindestens 24. Januar weiter zu Hause bleiben und beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen. Diese ist auch für Schüler*innen und Lehrer*innen ohne negativen Test vorgeschrieben. Die Schulen an sich öffnen am 18. Januar wieder.

