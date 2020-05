Der Virologe Christian Drosten plädiert angesichts jüngster wissenschaftlicher Erkenntnisse dafür, die Übertragung des Coronavirus über Aerosole stärker in den Blick zu nehmen. Drosten sagte im Deutschlandfunk, es mehre sich der Eindruck, dass es zusätzlich zur Tröpfcheninfektion auch eine deutliche Komponente von Aerosolinfektionen gebe, also über Schwebeteile in der Luft.

Deshalb müsse das Lüften von Räumen in den Blick genommen werden. Drosten plädierte im Dlf angesichts der Erkenntnisse für eine Überarbeitung der bislang geltenden Richtlinien zum Coronavirus. So sollten Menschen sich im Alltag auf das Lüften konzentrieren und weniger aufs ständige Händewaschen, Wischen und Desinfizieren. Das gelte natürlich nicht für Krankenhäuser.



Mit Blick auf die Lockerungsdebatte in Deutschland verwies der Virologe darauf, dass das auf Eigenverantwortung setzende Modell in Schweden zu einer sehr starken Übersterblichkeit geführt habe. "Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles über Eigenverantwortung laufen kann."

Alle Lehrer mit Symptomen testen

Drosten schlug zudem vor, für Lehrer und Erzieher in Schulen und Kitas regelmäßige Tests auf eine Corona-Infektion zu ermöglichen. Bei aller Schwierigkeit habe man bei Schulen eine gute Sondersituation. Man wisse genau, wann welcher Schüler anwesend sei. Auch das Erziehungspersonal sei stetig. Auch wenn Kinder nicht so oft Symptome zeigten, sei das bei Erwachsenen der Fall - zudem seien Lehrer aufmerksam und häufig besorgt. Das könne man nutzen, um Fälle schnell zu bestimmen. Drosten schlug vor, Lehrer mit Symptomen müssten sofort und besorgte Lehrer könnten zum Beispiel einmal pro Woche getestet werden. Mit dieser Kombination wäre man ein ganzes Stück weiter. Drosten machte deutlich, dass man dieses Prozedere bis zu den Sommerferien einüben könne und damit vorbereitet für den Herbst sei.

