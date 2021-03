Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen haben erste Städte und Kommunen ihren Öffnungskurs angepasst.

In Nordrhein-Westfalen schränkt die Stadt Duisburg die Betreuung der Kita-Kinder wieder drastisch ein. Voraussichtlich ab Freitag würden im Notbetrieb nur noch Kinder betreut, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig seien oder die einen besonderen Betreuungsbedarf hätten, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Das Vorgehen sei mit dem Land abgestimmt. Bereits gestern hatten Duisburg und Dortmund gefordert, Schulen aufgrund der Pandemielage wieder zu schließen. Die Landesregierung untersagte jedoch diesen Schritt. Bundesbildungsministerin Karliczek bezeichnete Schulöffnungen als einen schwierigen Abwägungsprozess. Es sei eine Gratwanderung, bei der die Interessen der Kinder mit Blick auf Bildung und der Gesundheitsschutz in Einklang gebracht werden müssten.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sieht dagegen den ersten Lockerungsversuch von Bund und Ländern vor zwei Wochen als gescheitert an. Er sei ein Fehler gewesen und müsse abgebrochen werden, erklärte der CDU-Politiker in Dresden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 17.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Auch Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca aus (Stand 15.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.