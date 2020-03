34 Bauteile stecken in einem der letzten Handymodell des US-Herstellers Apple. Die Lieferkette umspannt sich um die halbe Welt. Und so reicht es, wenn nur ein einziges Bauteil fehlt, um Fließbänder in der ganzen Welt zum Stehen, Unternehmen zum Straucheln und Banker zum Stöhnen zu bringen.



Der Ausbruch des Coronavirus ist längst nicht mehr nur eine Gesundheitskrise. Das Virus droht, der Weltwirtschaft einen heftigen Dämpfer zu verpassen. Das gilt spätestens, seit auch die Fallzahlen in anderen Ländern explodieren. Darunter in den wichtigen Industrienationen Italien, Japan und Südkorea. Die Epidemie in China zeigt, wie fragil die Weltwirtschaft geworden ist.

Für Deutschland ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Art Zangengriff von zwei Seiten. Einerseits bedroht die Zwangspause die Nachfrage der chinesischen Konsumenten. Immer noch steht ein Großteil des Lebens in dem Milliardenland still. China ist ein wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Industrie. Autobauer wie Volkswagen verkaufen dort inzwischen fast jedes zweite Auto.

Im Februar ist der Automarkt um über 90 Prozent eingebrochen. Die mehr als 5.000 deutschen Unternehmen vor Ort warnen schon jetzt vor massiven Gewinneinbrüchen.



In Deutschland drohen der Industrie gleichzeitig Engpässe. Bald dürften hierzulande Produktionen stillstehen, weil Lieferungen aus Asien ausbleiben. Und je mehr Länder ihre Produktionen einschränken, desto heftiger dürften die Folgen für Deutschland sein. Deutschlands Stärke, der Handel, wird in der Krise zu einer Schwäche.

China, China – und immer wieder China

Politisch spürt Deutschland seit Jahren die hohe Abhängigkeit von seinem östlichen Partner. Peking nutzt seine wirtschaftliche Macht aus, gängelt und erpresst Staaten, um zu bekommen, was es will. Die Warnungen an die deutschen Wirtschaftsbosse, diese Schräglage zu korrigieren, wurden von der Industrie stets ausgeschlagen. Die Umsätze stimmten.

Die politischen Kosten für die Abhängigkeit trugen nicht die Aktionäre, sondern Berlin. In der Corona-Krise rächt sich diese Ignoranz nun.

Messen sind abgesagt, Zehntausende Flüge gestrichen, ganze Regionen wurden isoliert. In China haben einige Regierungen Mauern gebaut. Mitten über die Autobahnen, um Auswärtige zu stoppen.

Die Globalisierung, sie steht nicht erst seit Ausbruch des Coronavirus unter Druck. Spätestens mit Donald Trumps Liebe für Mauern und Zölle ist die jahrzehntelange Öffnung weltweit unter Druck geraten. Doch selten hat eine Krise so passende Bilder geliefert wie nun das Coronavirus. Stehen wir vor einer Zäsur?



Sicher ist, die Staaten sind ökonomisch verbunden wie nie. Doch das Problem liegt nicht in der Vernetzung der Welt. Das Problem ist, dass die politischen Prozesse nicht Schritt gehalten haben mit der globalen Ökonomie. Wie der Klimawandel oder der Umweltschutz können Epidemien nur global bekämpft werden. Doch dafür fehlt eine gemeinsame Strategie.

In China reagierte man erst gar nicht, dann schottete man ganze Regionen ab, in Japan pferchte man Tausende auf ein Boot, in Kambodscha ließ man Passagiere dafür ohne jegliche Kontrollen von Bord spazieren und auch in Deutschland konnte zuletzt noch jeder ohne Registrierung einreisen, der wollte.

Es braucht mehr internationale Zusammenarbeit

Die nationalen Alleingänge haben die frühe Eindämmung der Krankheit erschwert. Bestehende Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation sind weitestgehend machtlos. Wie machtlos zeigt sich in China. Dort ist die UN-Organisation auf die Kommunistische Partei angewiesen. Chinas Regierung hat den Ausbruch in Wuhan zunächst vier Wochen vertuscht. Danach war die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten.

Nun fließen die Informationen aus Peking nur spärlich. Und doch ist für die internationalen Gesundheitsexperten alles besser als nichts. Denn das erste Gut, das in dieser Krise knapp geworden ist, waren die Informationen.



Die wahre Verletzbarkeit der Welt steckt also nicht in der Wirtschaft. Die Zeit der unüberwindbaren Mauern ist vorbei. Was vielmehr gebraucht wird, ist mehr internationale Zusammenarbeit, um früher auf Epidemien reagieren zu können. Nicht die Vernetzung ist das Problem, sondern der Mangel an Austausch.