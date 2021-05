Die Bundesregierung plant ab Ende dieser Woche Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Allerdings wollen mehrere Bundesländer auch für andere Personen die Corona-Auflagen teilweise zurücknehmen. Ein Überblick.

Bayern

Bayern will Urlaub im Freistaat zu Pfingsten ermöglichen. Ab dem 21. Mai soll dies in Regionen mit niedrigen Corona-Infektionszahlen möglich sein. In Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 sollen demnach Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen dürfen. Außerdem sollen in diesen Regionen ab Montag, 10. Mai, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos unter Auflagen öffnen. Auch die Außengastronomie, wie Biergärten, gehören dazu. Um 22 Uhr ist Sperrstunde.

Baden-Württemberg

Ähnlich sieht es in Baden-Württemberg aus. Angesichts einer leicht sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz hat die Landesregierung vorsichtig Hoffnung auf geöffnete Biergärten und Hotelbereiche in den Pfingstferien in weniger belasteten Regionen gemacht. Verbunden seien denkbare Lockerungen mit entsprechender Teststrategie und der Vorlage des Impfausweises für vollständig Geimpfte.

Berlin und Brandenburg

Auch Berlin will seine Hotels wieder öffnen, wenn die Inzidenz unter 100 liegt. Zu Pfingsten ist - genau wie in Brandenburg - in der Überlegung, die Außengastronomie zu öffnen.

Bremen

Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder in den vergangenen sechs Monaten eine Infektion überstanden haben, sind künftig in dem Bundesland von allen Testpflichten ausgenommen. Ein vollständiger Impfschutz bestehe ab dem 15. Tag nach der abschließenden Impfung, hieß es. Die Bürgerschaft muss der Änderung in dieser Woche noch zustimmen.

Hamburg

In Hamburg ist bis auf weiteres Tourismus nicht möglich. Ferienwohnungen und Hotels sind für Privatreisende weiterhin geschlossen.

Hessen

Hessen lockert die Corona-Beschränkungen für vollständig geimpfte Menschen deutlich. Wer vollständig geimpft sei oder in den letzten sechs Monaten eine Corona-Infektion überstanden habe, werde Negativ-Getesteten gleichgestellt und darüber hinaus bei den Kontaktbeschränkungen künftig nicht mehr mitgezählt, sagte Ministerpräsident Bouffier. Auch die Besuchsbeschränkungen in den Alten- und Pflegeheimen werden für Genesene und Geimpfte in Hessen gelockert: Für diese Personen entfalle die Testpflicht vor dem Betreten der Heime. In den Zimmern gebe es für sie keine Maskenpflicht mehr.

Mecklenburg-Vorpommern

Nach Mecklenburg-Vorpommern dürfen seit Mittwoch vollständig Geimpfte aus anderen Bundesländern als Tagestouristen kommen oder ihre Zweitwohnung aufsuchen. Das bedeutet, dass Familie mit ungeimpften Kindern derzeit (Stand 06.05.) noch nicht einreisen dürfen. Ansonsten gilt der Lockdown bis 22. Mai. Ziel sei eine Inzidenz von etwa 50, erst dann soll es für Tourismus und Gastronomie als ersten Schritt Modellregionen wie in Schleswig-Holstein geben.

Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es von der kommenden Woche an in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 eine Öffnung des Tourismus. Die Maßnahmen sind allerdings bis mindestens Ende Mai auf Einwohner Niedersachsens beschränkt. Sie können dann wieder in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen einchecken, gekoppelt ist das an negative Schnelltests oder einen Impfnachweis.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen sind derzeit noch keine Lockerungen geplant.

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz will sich am Freitag mit möglichen Öffnungsschritten befassen. Dabei werde es um den sogenannten kontaktarmen Urlaub in den Pfingstferien gehen, also beispielsweise in einer Ferienwohnung oder auf einem Campingplatz mit eigener sanitärer Anlage, sagte Ministerpräsidentin Dreyer. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz war diese Woche auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Wochen zurückgegangen und lag bei knapp 107 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Vulkaneifel mit 39,6. Der Dehoga-Landesverband fordert einen verbindlichen Plan für die Öffnung von Hotellerie und Gastronomie ab einer stabilen Inzidenz von unter 100.

Saarland

Im Saarland sind keine zusätzlichen Öffnungsschritte angekündigt. Die Corona-Testpflicht an der Grenze zwischen dem Saarland und dem französischen Département Moselle soll es ab Donnerstag kommender Woche nicht mehr geben. Im benachbarten Luxemburg soll es weitere Lockerungen geben. Ab dem 16. Mai soll die Gastronomie auch im Innenbereich wieder öffnen dürfen, sagte Premierminister Bettel. Restaurants und Cafés können Gäste dann bis 22.00 Uhr empfangen, wobei bis zu vier Personen an einem Tisch sitzen können. Voraussetzung dafür sei ein negativer Corona-Schnelltest. Die Außengastronomie ist in Luxemburg bereits seit 7. April unter strengen Auflagen geöffnet: Draußen ist kein Schnelltest nötig. Zudem sollen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen dann nicht mehr ab 23.00 Uhr, sondern erst ab Mitternacht, aber weiter bis 6.00 Uhr morgens gelten.

Sachsen-Anhalt

Die Landesregierung will in Kreisen mit relativ niedrigen Infektionszahlen ab nächster Woche Lockerungen bei den Corona-Regeln ermöglichen. Dort könnten dann wieder die Außengastronomie, bestimmte touristische Angebote und die Außenbereiche von Schwimmbädern öffne. Auch Modellversuche sollen dann möglich sein. Bedingung für die Öffnungen ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis an fünf Werktagen hintereinander unter 100 liegt.

Sachsen

Die Landesregierung stellt im Fall weiter sinkender Corona-Infektionszahlen mehr Freiheiten in Aussicht. Die Landesverordnung gilt vom 10. bis zum 30. Mai und sieht zahlreiche Lockerungen vor, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt - etwa bei Kontaktbeschränkungen, für Außengastronomie, Kultur und Tourismus. Zudem sollen vollständig gegen Corona geimpfte Menschen sowie Genesene in vielen Punkten mit negativ Getesteten gleichgestellt werden.

Thüringen

Bei stabilen Werten unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sollen künftig wieder Besuche im Biergarten und bestimmte Formen des Tourismus möglich sein. Die geplante Verordnung sehe automatische Öffnungsschritte unter anderem im Bereich der Außengastronomie, beim Camping, der Buchung von Ferienhäusern und körpernahen Dienstleistungen vor. Allderings erreichte in Thüringen zuletzt kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt eine Inzidenz von unter 100. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 217 - und damit in Deutschland am höchsten.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein soll es weitere Öffnungsschritte in Tourismus und Gastronomie geben. Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen vom 17. Mai an unter strengen Vorgaben landesweit Gaststätten auch in Innenräumen besuchen und in Beherbergungsbetrieben übernachten, wie Ministerpräsident Günther (CDU) bekanntgab. Auch Kinder und Jugendliche sollen dann mehr Freiheiten in der Corona-Pandemie bekommen. Treffen mit bis zu zehn Personen drinnen und draußen waren bisher nur im Bereich der Jugendhilfe möglich. Das soll nun für die gesamte Jugend- und Vereinsarbeit gelten. Draußen sollen sich in festen Gruppen bis zu 20 Kinder treffen dürfen. Im Bereich des Sports sehen die Erleichterungen unter anderem vor, dass für Gruppen mit maximal 20 Jugendlichen bis 18 Jahre draußen auch kontaktintensive Sportarten zulässig sind. Freibäder sollen unter Auflagen für Bahnenschwimmen und Schwimmunterricht öffnen dürfen. Für Kitas und Schulen passt Schleswig-Holstein die Regeln zum 17. Mai an das Bundesgesetz an. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 164 gilt dann der Wechselbetrieb in den Schulen und der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas. In der Kultur sollen weitere Modellprojekte zugelassen werden. Voraussetzung bei allen Erleichterungen ist, dass sich die Coronasituation im Land nicht verschlechtert.



(mit Material von dpa und tagesschau)

