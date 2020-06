Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner plant nach Presseinformationen, den Einsatz ausländischer Saisonarbeitskräfte über das Frühjahr hinaus zu erleichtern.

Das Medienportal "The Pioneer" zitiert aus einer Vorlage für das Bundeskabinett, die ab dem 16. Juni nach dem Auslaufen der derzeitigen Sonderregelung Geltung erlangen solle. Demnach könnten Erntehelfer aus den EU-Mitgliedstaaten und den assoziierten Schengen-Staaten künftig nicht nur per Flugzeug, sondern auch auf dem Landweg nach Deutschland einreisen. Zum Schutz vor Corona-Infektionen solle der Grundsatz gelten "zusammen arbeiten - zusammen wohnen". Weiter heiße es in der Vorlage, angestrebt werde zudem eine Einteilung in feste Teams. Im Falle einer Erkrankung sei das jeweilige Team sofort zu isolieren.



Anfang April hatte die Bundesregierung wegen drohender Engpässe auf den Feldern die Einreise von bis zu 80.000 Saisonkräften für zunächst zwei Monate erlaubt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.