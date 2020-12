Die europäische Arzneimittelagentur Ema hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer gegeben. Wie die Direktorin der Ema mitteilte, erfüllt das Präparat die strengen Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union.

Die Daten zeigten, dass der Nutzen der Impfung die Risiken klar überwiege. Der zuständige Ausschuss der Behörde empfahl die bedingte Zulassung in seinem Gutachten. Die finale Entscheidung muss von der Europäischen Kommission gefällt werden; dies soll noch heute geschehen. Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Twitter, dies sei ein entscheidender Moment. Im Gutachten des Ema-Ausschusses heißt es, es gebe keine Hinweise darauf, dass der Biontech-Impfstoff nicht auch gegen die neu entdeckte Variante des Coronavirus wirke.

Spahn spricht von Meilenstein

Gesundheitsminister Spahn bezeichnete die bevorstehende Zulassung als Meilenstein in der Pandemiebekämpfung bezeichnet. Impfen ebne den Weg aus der Krise, sagte Spahn in Berlin. Man tue alles dafür, diesen Weg so schnell wie möglich zu gehen. Bundesforschungsministerin Karliczek erklärte, die Hoffnung, die Pandemie in den Griff zu bekommen, sei heute ein gutes Stück größer geworden.



In Deutschland sind Impfungen ab dem 27. Dezember geplant. In mehreren Ländern, darunter in den USA, hatten Biontech und sein US-Partner bereits Notfallgenehmigungen für ihr Produkt erhalten, dort wird bereits geimpft.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.