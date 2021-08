Der Epidemiologe Ulrich Mansmann rechnet für den Herbst mit einem starken Anstieg der Corona-Infektionen.

Wichtig sei es daher, dass Lücken bei der Impfung alter Menschen geschlossen würden, sagte der Forscher an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität im Deutschlandfunk. Wenn hier kein vollständiger Impfschutz gegeben sei, könnten gefährliche Situationen entstehen. Zudem müsse man sich klarmachen, dass auch Geimpfte gefährdet seien. Auch sie müssten sich weiter an Abstandsregeln halten, betonte Mansmann.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 44,2. Gestern hatte sie 40,8 und vor einer Woche 27,6 betragen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 8.400 Corona-Neuinfektionen. Es wurden 22 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

