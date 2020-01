Aus Kanada wird ein erster Krankheitsfall gemeldet, der durch das neue Coronavirus ausgelöst wurde.

Die Gesundheitsbehörde von Toronto teilte mit, es handele sich um eine Person, die kürzlich aus dem chinesischen Wuhan zurückgekehrt sei. Sie werde im Krankenhaus behandelt, der Gesundheitszustand sei stabil. Mit drei bestätigten Erkrankungen in Frankreich hat das Virus inzwischen auch Europa erreicht.



Die chinesische Regierung beriet auf einer Krisensitzung über das weitere Vorgehen. Präsident Xi Jinping sagte in Peking, man könne den Kampf gegen das Virus gewinnen. Ab heute soll der Busverkehr zwischen der Hauptstadt und den Provinzen eingestellt werden. Wuhan wurde von den Behörden abgeriegelt. Bisher sind 41 Menschen in China an der neuen Lungenkrankheit gestorben.