In Deutschland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.

Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern habe sich mit dem Erreger infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München mit. Der Patient werde auf einer Isolierstation behandelt und befinde sich in gutem Zustand. Weiter hieß es, der Mann habe sich wohl bei einem Arbeitskollegen in China angesteckt.



Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, er sehe die Behörden in Deutschland gut vorbereitet.



In China starben bislang mehr als 100 Menschen an dem Virus. Die Gesamtzahl der bekannten Erkrankungen stieg inzwischen auf mehr als 4.500. Die Behörden schickten fast 6.000 Ärzte und Pfleger in die am schwersten betroffene Provinz Hubei.



Als Schutzmaßnahme gegen das Lungenvirus verstärkten die USA ihr Personal in den Quarantänestationen der Flughäfen.



Die Weltgesundheitsorganisation äußerte sich zuversichtlich, dass China die Ausbreitung der Krankheit kontrollieren und eindämmen könne.