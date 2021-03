Im Saarland geht am Sonntag das erste 24-Stunden-Impfzentrum mithilfe der Bundeswehr in Betrieb.

Die Staatskanzlei in Saarbrücken teilte mit, ein entsprechender Amtshilfe-Antrag der Landesregierung an die Bundeswehr sei genehmigt worden. In einem Drei-Schicht-Betrieb sollen rund 110 Soldatinnen und Soldaten in dem Zentrum in Lebach an sieben Tagen die Woche täglich bis zu 1.000 Impfungen vornehmen können. Nach Angaben von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer könnte die Bundeswehr bis zu 28 solcher 24-Stunden-Impfzentren betreiben - wenn genug Impfstoff verfügbar ist.



In Deutschland haben inzwischen 11,3 Prozent der Bevölkerung mindestens eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Laut Bundesgesundheitsministerium sind etwa 4,9 Prozent der Einwohner komplett geimpft. Gestern wurden demnach rund 287.000 Dosen verabreicht. Die bisher meisten Impfungen an einem Tag wurden mit 320.000 Dosen am vergangenen Freitag durchgeführt.

