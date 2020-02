Erstmals ist außerhalb Chinas eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus tödlich verlaufen. In der Volksrepublik selbst steigt die Zahl der Fälle unterdessen weiter an.

Auf den Philippinen starb ein 44-jähriger Mann an der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit, wie das Gesundheitsministerium in Manila mitteilte. Der Patient stammte aus der chinesischen Stadt Wuhan. Er war mit seiner ebenfalls erkrankten Partnerin auf die Philippinen gereist. In China selbst ist die Zahl der Menschen, die an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben sind, inzwischen auf 304 angestiegen. Landesweit hätten sich mehr als 14.000 Menschen angesteckt, teilten die Behörden mit.



Eine Maschine der Bundeswehr brachte gestern mehr als einhundert Menschen aus Wuhan nach Frankfurt am Main. Bei den Passagieren handelte es sich um deutsche Staatsbürger und ihre Familienangehörigen. Sie verbringen die nächsten zwei Wochen in Quarantäne. Bei einer Person muss nach den Worten des hessischen Sozialministers Klose abgeklärt werden, ob tatsächlich eine Infektion vorliege. Unterdessen wurde in Bayern ein achter Krankheitsfall nachgewiesen. Auch in Spanien wurde ein Deutscher positiv auf das Virus getestet.