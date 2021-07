Erstmals gibt es in der kommenden Woche ausreichend Corona-Impfstoff für die Arztpraxen. Es seien weniger Dosen von Biontech/Pfizer oder Astrazeneca bestellt worden als möglich gewesen wären, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen. Gesundheitsminister Spahn will für die Zukunft mehr Dosen bestellen als nötig, um auf der sicheren Seite zu sein.

Gassen erläuterte, bisher hätten die Vertragsärztinnen und -ärzte regelmäßig deutlich weniger Impfstoff erhalten als sie benötigt hätten. Nun machten sich die Sommerferien bemerkbar. Zudem seien immer mehr Menschen geimpft. Trotzdem sei der Andrang in den meisten Arztpraxen ungebrochen groß, fügte Gassen hinzu. Viele seien noch dabei, die langen Wartelisten abzuarbeiten.

Spahn: Der Mangel ist noch nicht vorbei

Laut Bundesgesundheitsminister Spahn ist die Zeit des Impfstoffmangels allerdings noch nicht vorbei. In absehbarer Zeit werde man jedoch in eine Phase kommen, in der alle Bestellungen von Impfzentren, Arztpraxen und Betriebsärzten bedient werden könnten, sagte der CDU-Politiker in Berlin.



Um die langfristige Versorgung zu sichern, setze Deutschland bei der weiteren Beschaffung "auf mehrere Pferde", erklärte Spahn weiter. Die Kosten spielten dabei nicht die zentrale Rolle: "In ein paar Monaten wird das vom Bundesrechnungshof kritisiert werden. Das ist aber eine bewusste politische Entscheidung."

Auffrischungs-Impfungen in den Heimen?

Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus fordern Patientenschützer unterdessen eine rasche Auffrischungsimpfung für Heimbewohner. Noch in diesem Monat brauche es dazu eine politische Entscheidung, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

