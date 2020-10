Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut erstmals mehr als 19.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet.

Demnach gab es 19.059 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Tags zuvor lag der Wert bei 18.681. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 103 auf insgesamt 10.452. Damit lag die Zahl der neu registrierten Todesfälle erstmals seit Mitte Mai wieder über einhundert.



Das Robert-Koch-Institut aktualisierte auch den R-Wert, also die Ansteckungsrate, von 0,97 auf 1,06. Der Wert zeigt, dass zehn Infizierte das Coronavirus an etwa elf Menschen weitergeben.



1.839 Corona-Patienten befinden sich laut RKI-Lagebericht von gestern in intensivmedizinischer Behandlung. 919 von ihnen werden invasiv beatmet.

