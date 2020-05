Der Generalvikar des Bistums Essen, Pfeffer, hat die Initiatoren eines Aufrufs scharf kritisiert, die in der Corona-Pandemie den Versuch sehen, eine Weltregierung zu installieren.

Er sei nur fassungslos, was im Namen von Kirche und Christentum verbreitet werde, schrieb Pfeffer auf Facebook. Es handele sich um krude Verschwörungstheorien ohne Fakten und Belege, verbunden mit einer rechtspopulistischen Kampf-Rhetorik. In dem Papier, das unter anderen der deutsche Kardinal Müller unterzeichnet hat, wird die Vermutung geäußert, die Pandemie werde dazu genutzt, um in der Bevölkerung Panik zu erzeugen.



Wie die Katholische Nachrichtenagentur KNA berichtet, sollen nicht nur Kleriker, sondern auch Journalisten und Anwälte den Aufruf unterstützt haben, mittlerweile werden insgesamt mehr als 14.000 Unterzeichner genannt. Allerdings ist fraglich, ob es sich tatsächlich um die jeweiligen Personen handelt. Eine Zustimmung ist auch mit einer anoynmisierten Email-Adresse möglich. Eine Überprüfung der persönlichen Daten findet offenbar nicht statt.