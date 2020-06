EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni geht davon aus, dass die Rezession in der Europäischen Union ihren Tiefpunkt erreicht hat.

Sie gehe auf die Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Coronakrise zurück, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Jetzt werde die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren. Allerdings herrsche noch große Verunsicherung. Wachstum werde es erst wieder geben, wenn das Vertrauen der Verbraucher und der Investoren zurückkehre, so Gentiloni.



Der EU-Kommissar lobte in diesem Zusammenhang das deutsche Konjunkturpaket, das von politischem Mut zeuge. Die geplante Senkung der Mehrwertsteuer sei genau das, was jetzt gebraucht werde.