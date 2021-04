Die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, ist gegen das Coronavirus geimpft worden.

Sie schrieb auf Twitter, sie sei sehr froh, heute ihre erste Dosis bekommen zu haben. Nach Angaben eines Sprechers war von der Leyen nach den Regeln des EU-Gastlandes Belgien an der Reihe und erhielt den von Belgien gelieferten Impfstoff von Biontech/Pfizer. Insgesamt seien inzwischen sieben der 27 EU-Kommissare geimpft.



Auch Bundeskanzlerin Merkel soll nach Angaben eines Regierungssprechers in Kürze geimpft werden. Einen Bericht der Zeitung "Die Welt", wonach sie bereits morgen den Impfstoff von Astrazeneca bekommen soll, bestätigte er aber nicht.



Laut Bundesgesundheitsministerium haben inzwischen 17,8 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine erste Impfdosis erhalten. 6,3 Prozent der Bevölkerung sind komplett geimpft. Gestern gab es gut 738.000 Impfungen, so viele wie noch nie innerhalb eines Tages.

