EU-Ratspräsident Michel hat seine neuen Vorschläge für den Mehrjahreshaushalt der Europäischen Union und den Corona-Fonds vorgestellt.

Die EU solle die von der Kommission vorgeschlagenen 750 Milliarden Euro zur Bewältung der wirtschaftlichen Folgen der Krise bereitstellen, sagte Michel in Brüssel. Zudem will er daran festhalten, zwei Drittel des Geldes als Zuschüsse auszuzahlen. Einige nördliche EU-Länder hatten gefordert, das Geld komplett in Form von Krediten bereitzustellen. Als Entgegenkommen schlug Michel vor, Rabatte bei den Beitragszahlungen fortzuführen. Österreich, Dänemark, Deutschland, die Niederlande und Schweden sollen Abschläge auf ihre Zahlungen in den EU-Haushalt bekommen. Für den Sieben-Jahres-Haushalt der EU von 2021 bis 2027 veranschlagte Michel 1.074 Milliarden Euro. Beim Haushaltsgipfel im Februar hatte er 13 Milliarden Euro mehr vorgeschlagen. Über die Vorhaben entscheiden soll ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 17. und 18. Juli.

