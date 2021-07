In der Europäischen Union sind inzwischen prozentual mehr Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft als in den USA.

EU-Industriekommissar Breton teilte per Twitter entsprechende Statistiken des Daten-Portals "Our World in Data" im Online-Dienst Twitter. Demnach haben 55,5 Prozent der EU-Bürger mittlerweile mindestens eine Dosis Corona-Impfstoff erhalten. In den USA sind es 55,4 Prozent. Breton betonte, die EU habe nicht nur die USA überholt, sondern währenddessen auch die Hälfte ihrer Produktion an Vakzinen in mehr als 100 Länder exportiert.



Die europäische Impfstoffstrategie und die EU-Kommission waren Anfang des Jahres heftig kritisiert worden, weil die Impfkampagne deutlich schleppender anlief als in Großbritannien und den USA. Brüssel warf diesen beiden Staaten allerdings vor, die eigenen erfolgreichen Impfkampagnen zu Lasten anderer Länder durchgeführt zu haben. Washington hatte die Ausfuhr von Impfstoff aus US-Produktion gesetzlich unterbunden. London tat dies zumindest indirekt, indem es mit Unternehmen Vorzugsklauseln für den britischen Markt vereinbarte.



In den USA hat die Geschwindigkeit der Impfkampagne zuletzt trotz breiter Verfügbarkeit von Impfstoffen nachgelassen. Dies ist auch auf weit verbreitete Impfskepsis zurückzuführen.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.