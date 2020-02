In der Ukraine haben hunderte Menschen gewaltsam gegen die Aufnahme von rund 70 Rückkehrern aus dem chinesischen Wuhan protestiert.

Die aus der Ukraine und anderen Ländern stammenden Bürger - sollten für eine zweiwöchige Quarantäne in ein Sanatorium in Nowi Sanschari gebracht werden, doch Bewohner des Orts protestierten dagegen. Sie hatten Angst, sich anzustecken und attackierten den Bus der Gruppe unter anderem mit Eisenstangen und Steinen. Per Flugzeug waren die Reisenden zuvor aus dem Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in die Ukraine gebracht worden.