Der Wissenschaftler Thorsten Lehr rechnet mit weiter stark steigenden Corona-Infektionszahlen.

Der Pharmazieprofessor und Experte für Corona-Prognosen von der Universität des Saarlandes sagte im Deutschlandfunk, im Moment stünden die Zeichen "auf Sturm". Eine Entspannung sei nicht in Sicht. Ob die Zahlen weiter so stark steigen würden wie bisher, werde sich in den nächsten Tagen zeigen. Lehr rechnet damit, dass die Infektionszahlen auch in Ländern wie Bremen und im Saarland bald nach oben gehen - derzeit sinken sie dort noch leicht. Das könnte laut Lehr an den vergleichsweise hohen Impfquoten in diesen Ländern liegen. Allerdings habe sich bisher noch kein Bundesland einem allgemeinen Trend entziehen können.



Mit Blick auf die Krankenhausbelegung warnt Lehr davor, das Infektionsgeschehen ungebremst laufen zu lassen. Zwar sei die Zahl der Covid-Patienten noch relativ niedrig, allerdings gebe es derzeit überdurchschnittlich viele Nicht-Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Jeder Covid-Patient nehme einem Nicht-Covid-Patienten ein dringend benötigtes Bett weg, sagte Lehr. Daher sollte das Infektionsgeschehen möglichst niedrig gehalten werden. Hilfreich seien Impfungen sowie Kontaktbeschränkungen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.