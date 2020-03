Die FDP würde Ausgangssperren wegen der Corona-Krise nach eigenen Angaben mittragen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Buschmann, sagte im Deutschlandfunk [Audio], jeder müsse sich klar machen, welche Situation man in Italien habe. Dort sei das Gesundheitssystem völlig überlastet. Wenn es möglich sei, eine solche Situation zu verhindern, um Menschenleben zu retten, dann müsse man die notwenigen Maßnahmen ergreifen, betonte der FPD-Politiker. Dagegen meinte der niedersächsische Ministerpräsident Weil, ein solcher Schritt brächte keinen wesentlichen gesundheitlichen Zusatzeffekt, sofern die geltenden Einschränkungen konsequent eingehalten würden.



Italiens Ministerpräsident Conte kündigte unterdessen an, die Ausgangssperre über den 3. April hinaus zu verlängern. Frankreich überlegt, die zweiwöchige Sperre ebenfalls auszudehnen.



Bundeskanzlerin Merkel hatte in ihrer Fernsehansprache gestern Abend noch drastischere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus nicht ausgeschlossen. Sie appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, Sozialkontakte zu meiden.