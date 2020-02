In Berlin ist ein Flugzeug der Bundeswehr mit Rückkehrern aus der chinesischen Stadt Wuhan gelandet. Die Maschine traf am Mittag auf dem miltiärischen Teil des Flughafens Tegel ein. An Bord sind rund 20 Deutsche, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus aus Chinas ausgeflogen wurden.

Zusammen mit rund 180 weiteren Passagieren waren sie zunächst nach Großbritannien gebracht worden. Für die Betreuuung in Deutschland ist nun das Rote Kreuz zuständig. Die Rückkehrer sollen 14 Tage lang in einem Gebäude der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick unter Quarantäne gestellt werden.



In Deutschland gibt es bisher 14 bestätigte Ansteckungsfälle. Die Zahl der Todesopfer durch das Virus übersteigt inzwischen die der Sars-Epidemie von 2002 und 2003. Nach offiziellen Angaben starben in China 811 Menschen. Durch Sars kamen weltweit 774 Personen ums Leben.