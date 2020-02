Die 20 von der Bundeswehr aus der chinesischen Stadt Wuhan nach Berlin-Tegel ausgeflogenen Deutschen sind nach bisherigen Erkenntnissen wohlauf.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci teilte mit, das habe eine erste medizinische Untersuchung durch einen Amtsarzt ergeben. Ob sich die Rückkehrer mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, werde sich indes erst morgen nach Auswertung der Tests zeigen. Für die weitere Betreuung der Rückkehrer ist zunächst das Deutsche Rote Kreuz zuständig. Sie sollen 14 Tage lang in einem Gebäude der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick unter Quarantäne gestellt werden. Bislang gibt es in Deutschland 14 bestätigte Ansteckungsfälle.



Die Zahl der Todesopfer durch das Virus übersteigt inzwischen die der Sars-Epidemie von 2002 und 2003. Nach offiziellen Angaben starben in China 811 Menschen. Durch Sars kamen weltweit 774 Personen ums Leben.