Das britische Flugzeug mit Rückkehrern aus der chinesischen Stadt Wuhan ist auf einem Militärflughafen nahe Oxford gelandet.

Unter den rund 200 Menschen, die wegen des Ausbreitung des Coronavirus aus China ausgeflogen wurden, sind auch etwa 20 Deutsche. Sie sollen noch heute nach Berlin gebracht werden. In Deutschland gibt es bisher 14 bestätigte Ansteckungsfälle.



Die Zahl der Todesopfer durch das Virus übersteigt inzwischen die der Sars-Epidemie von 2002 und 2003. Nach offiziellen Angaben starben in China 811 Menschen. Durch Sars kamen weltweit 774 Personen ums Leben. Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen wird inzwischen mit knapp 37.200 angegeben. Zentrum der Epidemie ist die chinesche Provinz Hubai. Der Erreger hatte sich von der dortigen Millionenmetropole Wuhan aus verbreitet. In der Region Hebei bleiben die Schulen wegen der Krankheit noch mindestens bis Anfang März geschlossen. Hebei umschließt die chinesische Hauptstadt Peking.