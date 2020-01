Zum Schutz vor dem Coronavirus sollen morgen 250 französische Staatsangehörige aus China ausgeflogen werden.

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, handelt es sich um eine durch die Europäische Union kofinanzierte Mission. In den nächsten Tagen soll ein weiteres Flugzeug 100 Bürger anderer Nationalitäten zurück nach Europa holen. In Frankreich gibt es Medienberichten zufolge inzwischen einen vierten bestätigten Coronavirus-Fall. Es soll sich um einen chinesischen Touristen handeln, der nun in einem Krankenhaus bei Paris behandelt wird.



In Deutschland verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wegen der Infektionsgefahr über strengere Informationspflichten für den Flugverkehr. Das Auswärtige Amt verschärfte seine Hinweise für China. Für die Provinz Hubei gilt ab sofort eine Reisewarnung.



An der Lungenkrankheit, die das neue Virus auslösen kann, sind in China bislang mehr als 100 Menschen gestorben. Die meisten waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen.