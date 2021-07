Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer dringt darauf, dass sich Bund und Länder auf einen „neuen Warnwert“ zur Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland verständigen.

Bei steigenden Impfquoten habe die Sieben-Tage-Inzidenz heute viel weniger Aussagekraft als noch vor einem halben Jahr, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wichtig sei die Steigerung der Impfquoten. Deyer betonte, die Inzidenz dürfe auch in Zukunft nicht ignoriert werden. Man sollte die Zahl der Infektionen aber mit der Lage in den Krankenhäusern verknüpfen.



Ähnlich äußerte sich der Deutsche Hausärzteverband. Verbandschef Weigeldt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, für das tägliche Arbeiten seien die reinen Inzidenzzahlen nicht so entscheidend wie die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit mittleren und schweren Symptomen die Praxen aufsuchten.

