Die Formel 1 will ihre wegen der Corona-Pandemie verschobene Saison mit einem Rennen in Österreich am 5. Juli starten.

Ziel seien 15 bis 18 Rennen mit einem Saisonfinale im Dezember in Abu Dhabi, teilten die Veranstalter mit. Die ersten Rennen würden im Juli und August ohne Zuschauer in Europa stattfinden. Ein endgültiger Kalender solle bald veröffentlicht werden.



Zuvor war das Rennen im französischen Le Castellet am 28. Juni abgesagt worden. Auch der Große Preis von Monaco wurde bereits gestrichen, acht weitere Rennen verschoben.