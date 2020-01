Bundesforschungsministerin Karliczek rechnet damit, dass rasch ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt werden kann.

Sie gehe davon aus, dass dies in wenigen Monaten gelingen könne, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Inzwischen ist eine Maschine der Bundesregierung nach China aufgebrochen, um rund 100 Deutsche zurückzuholen. Außenminister Maas erklärte, nach derzeitigem Kenntnisstand sei keiner der Rückkehrer mit dem Virus infiziert. Dennoch sollen die Personen an einem Bundeswehrstandort zwei Wochen lang in Quarantäne genommen werden. In Deutschland gibt es unterdessen einen sechsten Infektionsfall. Dabei handelt es sich um das Kind eines Mannes in Bayern, dessen positiver Befund gestern bekannt wurde.



Wegen der Epidemie schloss die Mongolei ihre Grenze zu China. Russland setzt von Mitternacht an alle Direktflüge nach China aus. Singapur und Japan untersagen Reisenden die Einreise, die sich in jüngster Zeit in China aufgehalten haben. Die Zahl der Infektionsfälle in China stieg weiter. Inzwischen liegt sie bei fast 10.000. Rund 1.500 davon befänden sich in kritischem Zustand, teilte der chinesische UNO-Botschafter Wang mit. Bislang seien 213 Todesfälle bekannt.