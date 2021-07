Frankreich und Griechenland führen eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein.

Die beiden Länder reagieren damit auf die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, wie der französische Präsident Macron und der griechische Regierungschef Mitsotakis gestern Abend ankündigten. Für nicht Immunisierte wird zugleich der Zugang zu Innenräumen etwa von Restaurants oder Bars erschwert.



In Frankreich müssen sich alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen laut Macron bis spätestens zum 15. September impfen lassen. Macron sprach von einem neuen "Wettlauf" gegen das Virus, das sich wieder in ganz Frankreich ausbreite. Wer sich nicht an die Frist bis Mitte September halte, müsse mit Sanktionen oder Geldstrafen rechnen.



In Griechenland gilt die Impfpflicht ab Mitte August für Mitarbeiter in Altenheimen und ab dem 1. September für den Gesundheitsbereich.



In Italien gibt es bereits seit Mai eine Pflicht-Impfung für Ärzte und anderes medizinisches Personal.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.